Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы в пятницу, 15 января.

Глава города отметил, что режиссер был человеком щедрой души.

— Он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала «Ералаш» воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий, — написал Сергей Собянин.

Кроме того, он добавил, что Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Ранее по теме:

«Волшебник, подаривший детство»: Любимова выразила соболезнования близким Грачевского

«Не станет «Ералаша»: Клара Новикова рассказала, как восприняла известие о смерти режиссера

Супруга Грачевского опубликовала в Сети прощальное фото режиссера