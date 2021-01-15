«Волшебник, подаривший детство»: Любимова выразила соболезнования близким Грачевского

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский был выдающимся человеком, он отдавался любимому делу без остатка и был настоящим волшебником, подарившим счастливое детство. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в пятницу, 15 января.

— Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег, — пояснила Ольга Любимова.

Она отметила, что Борис Грачевский был неравнодушным и очень увлеченным человеком. Он обладал жизнерадостностью, тонко чувствовал людей и отдавался без остатка любимому делу.

Министр культуры выразила глубокие соболезнования родным и близким режиссера, передает РИА Новости.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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