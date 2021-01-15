СМИ назвали сумму наследства, которую оставил умерший Грачевский

Борис Грачевский умер 14 января / Фото: «Вечерняя Москва»

Художественный руководитель и создатель «Ералаша» Борис Грачевский, который умер в четверг, 14 января, оставил своим родным достойное наследство. Портал «Дни.ру» выяснил, что останется его последней жене Екатерине Белоцерковской и девятимесячному сыну Филиппу.

По наследству им должен достаться дом в 50 километрах от столицы по Новорижскому шоссе площадью в 300 квадратных метров. Там имеются комната отдыха с камином, гостиная, столовая, кабинет, гостевая и детская. К коттеджу прилагаются 17 соток земли. Стоимость данной недвижимости оценивают в 50 миллионов рублей.

Также у Грачевского была трехкомнатная квартира на улице Гиляровского с дизайнерским ремонтом. Эти жилье стоит почти 17 миллионов рублей.

Кроме того, режиссеру принадлежали авторские права на журнал «Ералаш». За каждую трансляцию на телевидении он получал гонорар, но не уточняется какой. Все это через шесть месяцев перейдет во владение его родным.

Отмечается, что претендовать на наследство могут не только вдова Грачевского и их сын, но и 48-летний сын Максим от первого брака и девятилетняя дочь Василиса от второго.

По данным юристов, Екатерине Белоцерковской должно отойти 50 процентов имущества, а вторая половина будет делиться на три равные доли.

Режиссер умер около 22 часов в четверг, 14 января, в столичной больнице.

Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. Позже художественного руководителя «Ералаша» выводили из медикаментозного сна, так как его состояние улучшилось.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Режиссер был женат три раза. У него было четверо детей. 8 апреля 2020 года у Грачевского родился сын Филипп.

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