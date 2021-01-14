Супруга Грачевского опубликовала в Сети прощальное фото

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская были женаты три года / Фото: youtube.com

Супруга Бориса Грачевского простилась с мужем, опубликовав его прощальный снимок. 36-летняя Екатерина Белоцерковская разместила на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories фото, на котором запечатлен ее покойный супруг.

Снимок был сделан в кабине на канатной дороге в горах, где Грачевский счастливо улыбается.

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Режиссер умер около 22 часов в четверг, 14 января, в столичной больнице.

Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Позже художественного руководителя «Ералаша» выводили из медикаментозного сна, так как его состояние улучшилось.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Режиссер был женат три раза. У него было четверо детей. 8 апреля 2020 года у Грачевского родился сын Филипп.

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