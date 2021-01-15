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Установлена причина смерти Бориса Грачевского
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Установлена причина смерти Бориса Грачевского

Виктория Родимкина

Общество

Причиной смерти режиссера Бориса Грачевского стал коронавирус. Об этом сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин в пятницу, 15 января.

— Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции, — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Медики оценивали его состояние как тяжелое, позже оно стабилизировалось.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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