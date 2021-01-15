«Не станет «Ералаша»: Клара Новикова рассказала, как восприняла известие о смерти режиссера

Фото: Официальная страница Клары Новиковой ВКонтакте

Заслуженная артистка России Клара Новикова поделилась воспоминаниями об ушедшем на 72 году жизни Борисе Грачевском. Она предположила, что с уходом из жизни Грачевского не станет и его легендарного «Ералаша».

По словам юмористки, близкие до последнего не верили в печальный конец. Грачевский вместе с ними верил в лучше и шутил про свой недуг.

— У меня пока никаких слов нет. Не стало человека, не стало друга, а еще режиссера, у которого я снималась в «Ералаше». Не стало человека, которого я столько лет знаю...Наверно, «не станет «Ералаша»», я так думаю, — поделилась Новикова.

Она пояснила, что предчувствовала печальное развитие событий еще до смерти режиссера. Несколько дней она ходила с чувством тревоги и в ожидании беды.

По словам Новиковой, Грачевского отличало особенно позитивное отношение к жизни. Он запомнился артистке с улыбкой на устах, сыплющим шутками и неунывающим. Актриса отметила, что в последнее время потеряла многих близких, талантливых и достойных людей из-за коронавируса.

— Борька с анекдотами, Борька всегда веселый, я никогда его не видела грустным. Даже когда он был здоров, что бы с ним ни случилось — всегда какие-то анекдоты, байки. И так все складывалось, и человек любимый появился, и маленький этот. Вот сейчас перезваниваются знакомые все. Как сказать, правильно лечили, неправильно ли? Но не выходили, — поделилась Новикова.

Она добавила, что особенно тяжело после смерти Грачевского его супруге Екатерине Белоцерковской и младшему сыну, сообщает «Пятый канал».

Режиссер умер около 22 часов в четверг, 14 января, в столичной больнице. Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал новую киностудию — Ералаш.

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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