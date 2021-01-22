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Бывшая жена Грачевского уедет из Москвы вместе с дочерью после его смерти
Фото: Краснова Александра / ITAR-TASS

Бывшая жена Грачевского уедет из Москвы вместе с дочерью после его смерти

Никита Абрамов

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Близкие художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского до сих пор не могут смириться с утратой. Его бывшая супруга Анна, с которой режиссер прожил около четырех лет, решила уехать из Москвы вместе с дочерью Василисой.

— Я просто даже физически говорить не могу пока, нам очень сложно сейчас, особенно Василисе. Даже решила увезти ее пока из Москвы. В школе проходу не дают, все задают вопросы. Она хоть и маленькая, но все уже понимает, ей нужно больше времени, — цитирует Анну StarHit.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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