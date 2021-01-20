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«Ничего не просили и не просим!»: Вдова Грачевского рассказала об организации похорон
Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

«Ничего не просили и не просим!»: Вдова Грачевского рассказала об организации похорон

Татьяна Плотникова

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Вдова художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что похороны режиссера были организованы его семьей, без привлечения помощи со стороны.

В своих Instagram-stories Белоцерковская в резкой форме ответила на предположения о том, что просила о помощи с похоронами мужа. Вдова подчеркнула, что никаких просьб подобного рода от нее не поступало.

— Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо! — подчеркнула Белоцерковская.

Вдова Грачевского также уточнила, что обращалась с просьбой с целью получения места на кладбище для захоронения, но в итоге решила этот вопрос самостоятельно.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января из-за коронавируса. Его доставили в больницу и ввели в медикаментозный сон, однако спасти пациента не удалось. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января

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