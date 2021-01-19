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Вторая жена Грачевского опубликовала архивные кадры с дочкой
Фото: Краснова Александра / TASS

Вторая жена Грачевского опубликовала архивные кадры с дочкой

Никита Абрамов

Звезды

Вторая жена покойного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна разместила архивные фото пятилетней давности с дочерью.

— А у тебя такое колечко, значит, он муж твой. А у меня нет такого колечка. Ну ты вырастешь, и у тебя тоже будет муж и будет колечко. Какой у меня будет муж? Хочу, чтобы Боря был моим мужем, — написала Анна в своем Instagram-аккаунте.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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