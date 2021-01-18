Вдова Бориса Грачевского может лишиться части наследства из-за второй жены режиссера

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вдова Бориса Грачевского может лишиться части наследства режиссера из-за его второй жены Анны.

Создатель «Ералаша» был трижды женат. По словам знакомой Грачевского, наследство режиссера должно было достаться его последней супруге, 36-летней актрисе Екатерине Белоцерковской, и их общему сыну, который родился в апреле 2020 года. Об этом было сказано в завещании, которое написал худрук до своей смерти.

Однако Грачевскому принадлежала не только недвижимость, но и доходы от проектов ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр «Ералаш», которые учредил режиссер.

По мнению юриста, авторские права могут перейти к восьмилетней дочери Грачевского Василисе от его первой жены Анны. Переход прав может произойти из-за защиты законом несовершеннолетних, что позволит матери девочки лишить Белоцерковскую части наследства, уточняет Федеральное агентство новостей.

Борис Грачевский скончался в больнице 14 января из-за коронавируса. Режиссер был похоронен на Троекуровском кладбище.

Читайте также: «Человек-улыбка»: Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским