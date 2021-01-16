«Человек-улыбка»: Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Певица Алена Апина выложила в своем Instagram-аккаунте скриншот последней переписки с режиссером Борисом Грачевским, который скончался 14 января от коронавирусной инфекции.

— Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай, — подписала публикацию артистка.

В диалоге певица поинтересовалась у Грачевского, где он мог заразиться «модной болячкой» и поддержала режиссера.

— Я выберусь! Не дождутся! — ответил ей режиссер.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с режиссером состоится в Большом зале Дома кино в Москве в воскресенье, 17 января.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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