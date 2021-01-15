«Что будет с «Ералашем»: Семчев рассказал о работе с Грачевским

Фото: Из личного архива Бориса Грачевского

14 января от коронавируса скончался кинорежиссер, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. «Вечерняя Москва» поговорила с актером Александром Семчевым, сыгравшим роль в киножурнале.

Семчев отметил высокий профессионализм Грачевского и заметил, что то, как долго просуществовал «Ералаш» под его руководством, говорит о качестве работы:

— Меня с ним судьба сводила, что называется, по делу, как раз в «Ералаше», где я снялся в одном единственном сюжете. Давненько это было. Грачевский запомнился мне как человек с юмором, улыбчивый. Столько лет при нем жила вся эта история, что, вероятно, за дело-то он свое радел. Подробностей я не знаю, поскольку после съемок мы пересекались с ним только где-то в кулуарах, улыбались, общались мало-мальски. Что будет с «Ералашем» теперь? Да будет существовать дальше, почему нет. Люди уходят, а дело продолжается. Вопрос в другом — а кто его смотрит нынче, этот «Ералаш»?

Напомним, Грачевский умер около 22 часов в четверг, 14 января, в одном из городских медучреждений. Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на Киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал новую — «Ералаш».

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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