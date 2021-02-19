Супруга Елизаветы II, принца Филиппа доставили в лондонскую больницу

Фото: Youtube / The Royal Family

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил Букингемский дворец.

— Планируется, что герцог проведет в больнице несколько дней для обследований и отдыха, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что это не первая госпитализация принца Филиппа. Также известно, что недавно они вместе с королевой Великобритании получили первые дозы вакцины от коронавируса.

Читайте также: Принц Гарри с женой не вернутся к королевским обязанностям