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Самочувствие супруга королевы Елизаветы II улучшилось
Фото: Youtube / The Royal Family

Самочувствие супруга королевы Елизаветы II улучшилось

Никита Абрамов

В мире

У принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, улучшилось состояние здоровья. Об этом в среду, 3 марта, сообщила его невестка герцогиня Корнуоллская Камилла.

— Он немного лучше. Держим кулачки, — цитирует герцогиню РИА Новости.

Известно, что он останется в больнице минимум до конца недели.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп был доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо. У него диагностировали инфекционное заболевание, однако врачи не указали точного диагноза.

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ВеликобританияЕлизавета IIсупруг
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