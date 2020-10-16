Королеву Великобритании раскритиковали за отсутствие маски на мероприятии

Королева Елизавета II / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В официальном аккаунте британской королевской семьи в Instagram появились фото Елизаветы II. Она впервые с марта предстала перед публикой. Ранее 94-летняя королева с мужем, принцем Филиппом, находилась в самоизоляции в Виндзорском замке.

Пользователи раскритиковали ее и принца Уильяма за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

«Великолепно, ни одного человека в маске!»; «Почему никто не носит маски и не соблюдает дистанцию?»; «Уильям, скажи бабушке «пока», — прокомментировали фолловеры.

Сообщается, что монархи посетили лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне.

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