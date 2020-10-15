Волонтеры отправились в Шереметьево ловить антимасочников

Волонтер Анастасия Батрутдинова раздает защитные маски пассажирам терминала Е аэропорта Шереметьево / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Волонтеры помогают контролировать соблюдение масочного режима в аэропорту Шереметьево. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как добровольцы вносят вклад в борьбу с пандемией.

На помощь сотрудникам авиаузла отправились около 200 добровольцев. Двое из них, Анастасия Батрутдинова и Дмитрий Пилюгин, сегодня работают в терминале Е.

Из-за особых условий пандемии аэропорт почти безлюден. Дмитрий и Анастасия, стоя с медицинскими масками в руках, зорко всматриваются в лица редких пассажиров. Тем, кто не носит средства индивидуальной защиты, волонтеры вежливо предлагают надеть маску. Следят ребята и за правильностью ношения, а еще дают советы по эпидемиологической безопасности.

— Мне нравится быть волонтером, — делится Анастасия Батрутдинова. — По профессии я юрист, в основном приходится работать с бумагами. А тут общаюсь с людьми, это очень помогает разгрузиться.

На советы волонтеров пассажиры реагируют доброжелательно и немедленно им следуют. Многие даже останавливаются, чтобы поговорить с добровольцами. Такое отношение понятно: одно дело, когда надеть маску строго приказывает полицейский, и совсем другое — когда об этом вежливо просит такой же горожанин, искренне желающий помочь ближнему.

— Я стал волонтером недавно, мне захотелось с пользой проводить свои свободные два дня в неделю, — рассказал Дмитрий Пилюгин. — Я студент Московского авиационного института, основную часть дня учусь, а после — подрабатываю программистом. Мне не хватает общения, а тут я его получаю много!

Как сказали Анастасия и Дмитрий, организована работа волонтеров в аэропорту хорошо, все-таки это режимный объект, и все должно быть четко. В назначенный час группу добровольцев забирают от заранее оговоренного места на автобусе, который подвозит их прямо к терминалу Е. Поскольку сейчас в аэропорту почти все точки общепита закрыты, волонтеры получают трехразовое бесплатное питание, так что работа не в тягость.

Усилилась работа по информированию и в аэропорту Домодедово. Здесь почти на ста мониторах в помещениях аэровокзала начали транслировать ролики, призывающие носить защитные маски.

Помогают столичные волонтеры и тем горожанам, которые вынуждены соблюдать домашний режим. Например, гражданам серебряного возраста.

— С приходом осени количество заболевших возросло, и мы возобновили работу штаба «Мы вместе» для помощи пожилым людям, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. — В основном носим им продукты — хлеб, молоко, воду, овощи и фрукты. Стало больше заявок и на медикаменты — препараты от простуды, тест-полоски для различных приборов.

Как отметила Драгунова, добровольцы справляются с задачами. Но помощь не будет лишней.

— Любой желающий стать волонтером может заполнить анкету на сайте мывместе.мосволонтер.рф, пройти удаленное онлайн-обучение и очный инструктаж в центре «Мосволонтер». Так что призываю всех неравнодушных помогать, — обратилась к жителям столицы председатель Комитета общественных связей и молодежной политики.

Московские добровольцы, число которых превысило 200 человек, выполнили уже более 500 заявок.

СПРАВКА

Ресурсный центр «Мосволонтер» занимается развитием и поддержкой добровольческого движения столицы. В его базе зарегистрировано более 80 000 горожан, которые помогают развивать культуру добрых дел и консолидировать волонтерский потенциал города.

Кристина Селиверстова, координатор ситуационного центра Мосволонтер:

— Мы все в ситуационном центре понимаем, что важны нашим заявителям в той же степени, в какой и они нам. Наши операторы в это нелегкое время помогают людям старшего возраста получить конкретную адресную помощь, которая важна для них именно здесь и сейчас. Нам же эта работа дает осознание, что она важна, ценна, и сегодня мы вместе с нашими волонтерами сделали сотню добрых дел.

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