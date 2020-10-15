Пять шагов к полному уничтожению коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и городское правительство предпринимают огромное количество усилий, чтобы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции в Москве. «Вечерняя Москва» посмотрела основные решения властей за последние две недели и подготовила для вас выборку пяти основных шагов, которые позволят мегаполису преодолеть эту сложную ситуацию с минимальными потерями и как можно быстрее.

1. Безопасность на предприятиях и для их клиентов

В первую очередь, чтобы не допустить новой волны пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге призвал использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг.

— Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную правительства Москвы. Обращение будет рассмотрено Департаментом торговли и услуг города Москвы, префектурами административных округов и управами районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты, — сообщил глава города.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

КОММЕНТАРИИ

Игорь Бухаров, президент федерации рестораторов и отельеров России:

— Мы все видим, как в Европе с начала августа значительно увеличилось число вновь заболевших коронавирусной инфекцией. Недавно эти цифры начали расти и в Москве. Но сейчас ситуация не находится в критической точке. И за последние полгода столичные врачи многое узнали о новом заболевании, научились его диагностировать и лечить, приступили к вакцинации. Теперь у нас есть все шансы справиться с ковидом общими усилиями и остановиться на этом этапе ограничений, не возвращаясь к «весеннему сценарию». Именно на предупреждение распространения инфекции и направлены проверки. Не всегда их результаты устраивают предпринимателей: за нарушения на местах приходится платить.

Анастасия Татулова, предприниматель:

— Масочный режим обязательно нужно соблюдать. Пожалуйста, сделайте так, чтобы все ваши сотрудники были сейчас в масках. Идут проверки. Дорогие гости, покупатели, посетители! Прошу, вспомните что такое личная ответственность. Это не только в Москве. В Турции, в Черногории, в Израиле нигде вас не пустят без маски в магазин. Маску просят носить даже на улице. Мы не можем за вас отвечать, мы и так отвечаем за слишком многое, что не можем контролировать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг города:

— Проверки будут продолжаться и дальше, поэтому я настоятельно призываю все предприятия и всех владельцев этих предприятий работать как с персоналом, так и с посетителями для того, чтобы все носили маски.

КСТАТИ

В среднем сумма штрафа для юридических лиц варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от нарушений. За многочисленные нарушения возможно приостановление деятельности на 90 дней. Горожанам за отсутствие маски может грозить штраф в размере 4 тысяч рублей.

ЦИФРА

752 тысячи штрафов получили горожане и гости столицы, начиная с марта. Если учесть, что в апреле–июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум восемь миллионов человек, то штрафы коснулись каждого десятого.

2. Обеспечить лекарствами

Еще одна беспрецедентная мера — обеспечение бесплатными лекарствами. Сергей Собянин заявил, что пациенты, проходящие лечение от коронавирусной инфекции на дому, получат противовирусные препараты. Что важно — цена препарата в данном случае значения не имеет, если москвичу необходимы дорогие таблетки — ими обеспечит город.

— Заболевших москвичей все-таки имеют возможность лечиться дома под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно. Московские врачи накопили огромный опыт успешного лечения пациентов на дому, — отметил мэр. — Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Массовая бесплатная вакцинация от гриппа в этом году также была очень масштабна. И это — тоже неспроста. Городские власти старались максимально защитить горожан от сочетаний двух заболеваний — гриппа и COVID-19.

КОММЕНТАРИИ

Леонид Печатников, декан факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС:

— Москва — один из первых мегаполисов, который ввел подобные меры. И в нашем городе есть все нужные лекарства, идет разработка вакцин, которые могли бы помочь людям победить это заболевание. Коронавирус очень опасен, так как может поражать не только легкие, но и сосуды по всему организму. Добавляются к непростой ситуации с коронавирусной инфекцией и сезонные заболевания — грипп и ОРВИ.

Парвиз Азизов, аллерголог-иммунолог:

— Пик заболевания гриппом приходится именно на осень и зиму, подготовиться к нему необходимо заранее. Лучше пройти вакцинацию от гриппа. Она в нынешней ситуации крайне важна, отказываться от нее — это подвергать риску и себя, и окружающих. Защитный эффект проявляется через 10–15 дней после введения вакцины и длится около года.

Обязательно вакцинировать детей от полугода до пяти лет. Это самая уязвимая группа. В зоне риска находятся пожилые горожане — старше 65 лет, а также беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом, пациенты с хроническими заболеваниями или нарушениями обмена веществ. Под угрозой находятся и медики, работники домов престарелых, тюрем. Им в первую очередь необходимо пройти вакцинацию от гриппа. Среди мер профилактики — дыхательные упражнения, хорошее питание, занятия спортом, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.

КСТАТИ

Горожанам, в особенности старшему поколению, рекомендовано соблюдать домашний режим. При наличии дачи можно уехать за город и провести время на природе. Если же вам нужна помощь, то можете воспользоваться системой социального обслуживания. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

В ТЕМУ

В период пандемии коронавируса особое значение приобретают гигиенические процедуры. Роспотребнадзор напоминает: правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте следующим правилам: обязательно снимите украшения, закатайте рукава, смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла, тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук.

ЦИФРА

72 тысячи жизней ежегодно уносит грипп, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

3. Переход на удаленку

По распоряжению мэра Москвы, руководители столичных предприятий и организаций обязаны перевести на дистанционный формат работы не менее 30 процентов сотрудников.

— Будем обеспечивать контроль за соблюдением этого ограничения, — сказал Сергей Собянин. — К сожалению, другого варианта нет. Но это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату. Это напрямую влияет на здоровье и благосостояние людей.

Однако городские власти контролируют соблюдение дистанционного формата. Компании предоставляют списки сотрудников, которые перешли на удаленный режим работы.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Мы не хотим ничего закрывать, — заявил Собянин. — С точки зрения экономики это самый последний шаг, который можно предпринять.

С целью сокращения количества поездок в общественном транспорте, где риск заражения новой коронавирусной инфекцией выше, временно приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Платонов, президент МТПП:

— Возможно, определенные самоограничения со стороны предпринимателей помогут им минимизировать ущерб для своего бизнеса, а властям позволят обойтись без жестких запретительных мер. Бизнес вправе рассчитывать на поддержку городских властей, но должен и сам максимально поддержать усилия Сергея Собянина и городского оперативного штаба.

Ольга Пелехатая, председатель комитета по развитию системы закупок торгово-промышленной палаты РФ:

— Конечно, ни стандарт, ни изоляция не дают полной гарантии от заражения коронавирусом. Поэтому работодателю важно разделять коллектив на бригады и смены, обеспечив максимально непересекающиеся потоки работников. Так, в случае заражения одного из сотрудников на карантин не уйдет весь коллектив.

Виктор Зимин, председатель комитета МТПП по проблемам качества и развития деловых услуг:

— Самое главное сейчас — сохранить людей. Для этого нужно максимально скрупулезно соблюдать требования Роспотребнадзора и властей. Забота о персонале и клиентах сейчас послужит дальнейшему развитию бизнеса.

Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН:

— Сегодня, когда распространение COVID-19 ускоряется, очень важно создать необходимые условия для минимизации контактов населения, соблюдения социальной дистанции. Если, например, нам удастся заметно разгрузить общественный транспорт в часы пик, скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций заметно снизится.

ЦИФРА

3 миллиона пенсионеров проживают на сегодняшний день в Москве. По данным 2019 года, в Москве проживают свыше 430 тысяч человек старше 80 лет.

4. Домашний режим

Мэр Москвы также призвал старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Ведь горожане из этих категорий наиболее подвержены риску.

— Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно, — обратился к жителям Сергей Собянин, добавив, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КОММЕНТАРИИ

Тимур Мержоев, директор территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Тушино»:

— Я уверен, что принятые правительством Москвы меры для снижения количества заболевших помогут улучшить эпидемическую ситуацию в столице. Искренне считаю, что это поможет, и поддерживаю это решение. Это забота о людях, все делается для них, а социальные службы города готовы помочь во всем. Никто не останется без внимания.

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы:

— Оставаясь дома и сокращая до минимума общение с другими людьми, горожане пожилого возраста обезопасят себя от инфицирования. Как показывает статистика, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями более тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Организм, ослабленный возрастными изменениями и хроническими болезнями, не может эффективно бороться с этим коварным заболеваниям. Для них сейчас есть очень серьезная причина оставаться дома.

5. Долгие каникулы

В этом году осенние школьные каникулы, по решению мэра Москвы, проходят во всех образовательных учреждениях по единому графику.

— По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом, мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября, — сообщил Сергей Собянин.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

А после завершения каникул старшеклассники будут обучаться в удаленном режиме. В школу пойдут только младшие классы.

— Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах, — подчеркнул мэр Москвы.

КОММЕНТАРИИ

Надежда Перфилова, директор школы № 2098:

— Это очень верное решение, полностью его поддерживаю. Вы же понимаете, что благодаря долгим каникулам удастся сделать разрыв цепочки заболеваний. Дети, общаясь между собой в школе, имеют большие шансы заразиться друг от друга. При этом дети в основном болеют бессимптомно. Это значит, что, принеся вирус из школы, они могут заразить взрослых, которые живут вместе с ними в одной квартире. А это нередко и пожилые люди, бабушки, дедушки, которые болеют коронавирусом очень тяжело. Считаю, что мера одна из самых правильных, тем более что многие школы, которые работают по модульному графику, так или иначе должны были уйти на каникулы. А дополнительные пять дней, которые дети не будут учиться, в данной ситуации не так критичны.

Наталья Карпович руководитель объединения многодетных семей Москвы:

— Безусловно, считаю решение о двухнедельных каникулах правильным. Это очень важно. На сегодняшний день значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи. Поэтому так важно ограничить контакты между детьми, чтобы они не заражали друг друга и своих близких.

КСТАТИ

Многодетным семьям, а также семьям, которые сейчас получают бесплатное питание в школе, на время двухнедельных каникул были выданы продуктовые наборы. Забрать такие наборы можно было в своей школе. За дополнительной информацией по данному вопросу родители могут обратиться к своему классному руководителю.

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