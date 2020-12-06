Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Королева Елизавета II сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

СМИ: Королева Елизавета II сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время

Юлия Ямпольская

В мире

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, хотят сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что супруги получат препарат в ближайшие недели в рамках второго этапа вакцинации, который охватывает группу пожилых людей старше 80 лет.

Специалисты в сфере общественного здравоохранения уверены, что, если Елизавета II и принц Филипп публично расскажут о вакцинации, это будет иметь большое значение для борьбы с дезинформацией, которая распространяется сторонниками теорий заговора.

Как пояснило издание, в Великобритании есть опасения, что ложные сведения о пандемии COVID-19 и вакцине приведут к массовому отказу от прививок.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Елизавета II впервые за 33 года откажется от семейной встречи Рождества из-за COVID

вакцинацияЕлизавета IIкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте