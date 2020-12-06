СМИ: Королева Елизавета II сделает прививку от COVID-19 в ближайшее время

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Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, хотят сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что супруги получат препарат в ближайшие недели в рамках второго этапа вакцинации, который охватывает группу пожилых людей старше 80 лет.

Специалисты в сфере общественного здравоохранения уверены, что, если Елизавета II и принц Филипп публично расскажут о вакцинации, это будет иметь большое значение для борьбы с дезинформацией, которая распространяется сторонниками теорий заговора.

Как пояснило издание, в Великобритании есть опасения, что ложные сведения о пандемии COVID-19 и вакцине приведут к массовому отказу от прививок.

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