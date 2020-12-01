Елизавета II впервые за 33 года откажется от семейной встречи Рождества из-за COVID

Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года проведут Рождество в Виндзорском замке. Об этом во вторник, 1 декабря, рассказал представитель Букингемского дворца.

Как уточняется, королевская чета откажется от семейного празднования в поместье Сандрингем из-за ситуации с коронавирусом.

— Рассмотрев все соответствующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году проведут Рождество тихо в Виндзорском замке, — отметил источник.

Ранее британское правительство заявило, что смягчит ограничения, введенные из-за COVID-19, на период с 23 по 27 декабря. Семьи, которые не живут вместе, смогут собраться дома для празднования Рождества, передает РИА Новости.

По состоянию на 1 декабря в стране выявлено более 1 миллиона 643 тысяч зараженных коронавирусом. При этом выздоровели за время пандемии свыше 205 тысяч человек, скончались более 59 тысяч.

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