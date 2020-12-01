Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Елизавета II впервые за 33 года откажется от семейной встречи Рождества из-за COVID
Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Елизавета II впервые за 33 года откажется от семейной встречи Рождества из-за COVID

Юлия Захарова

В мире

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года проведут Рождество в Виндзорском замке. Об этом во вторник, 1 декабря, рассказал представитель Букингемского дворца.

Как уточняется, королевская чета откажется от семейного празднования в поместье Сандрингем из-за ситуации с коронавирусом.

— Рассмотрев все соответствующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году проведут Рождество тихо в Виндзорском замке, — отметил источник.

Ранее британское правительство заявило, что смягчит ограничения, введенные из-за COVID-19, на период с 23 по 27 декабря. Семьи, которые не живут вместе, смогут собраться дома для празднования Рождества, передает РИА Новости.

По состоянию на 1 декабря в стране выявлено более 1 миллиона 643 тысяч зараженных коронавирусом. При этом выздоровели за время пандемии свыше 205 тысяч человек, скончались более 59 тысяч.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заразился коронавирусом

Елизавета IIРождествокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте