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Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заразился коронавирусом
Фото: instagram.com/lewishamilton

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заразился коронавирусом

Виктория Родимкина

Здоровье

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA) во вторник, 1 декабря.

В сообщении уточнили, что болезнь Хэмилтона не повлияет на проведение мероприятий в ближайшее время. В Бахрейне с 4 по 6 декабря пройдет Гран-при Сахира. Гонщик не сможет поучаствовать в соревнованиях.

— Во время обязательного предсоревновательного ПЦР-теста для Гран-при Сахира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19. В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас он изолирован, — уточнили на сайте FIA.

Британский пилот стал третьим заболевшим коронавирусом гонщиком «Формулы-1» после Серхио Переса и Лэнса Стролла.

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