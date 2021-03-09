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Букингемский дворец ответил на интервью Меган Маркл и принца Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Букингемский дворец ответил на интервью Меган Маркл и принца Гарри

Никита Абрамов

В мире

Букингемский дворец сообщил, что заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство. Данные вопросы будут изучаться самым тщательным образом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила канцелярия королевы Елизаветы II.

— Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке, — цитирует заявление Букингемского дворца ТАСС.

В сообщении отмечается, что Гарри, Меган и их сын Арчи будут всегда любимыми членами семьи.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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ВеликобританияМегал Марклпринц Гарри
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