Сплошная ложь и клевета. Семья британской королевы переживает огромный скандал

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На канале CBS вышло двухчасовое интервью принца Гарри и его беременной жены Меган Маркл, которое стало «взрывом» для королевской семьи.

То, что известная американская телеведущая Опра Уинфри взяла откровенное интервью у пары, стало известно за неделю до трансляции. Анонсы были яркими и броскими: королевскую семью ждет разоблачение. Меган готова рассказать всю правду о членах династии. Неприглядную.

— Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы будем просто молчать? Когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас… Если это связано с риском многое потерять, то оно уже потеряно, — сообщила герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Она обвинила семью мужа в том, что ее тогда еще не родившемуся сыну Арчи не хотели давать титул и специальную охрану, как это положено другим членам. Меган считает, что это связано с расистскими предрассудками.

— В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения, — заявила она.

Оказалось, что об этом ей рассказал муж, который присутствовал на семейных собраниях. Кстати, Маркл обвиняли в том, что она тиранит персонал Букингемского дворца и буквально доводит всех своими истериками и прихотями. Хотя сама Меган это все отрицает.

В королевской семье даже решили устроить целое расследование на эту тему. Правда, результат так и не озвучили. Принц же в своем монологе осудил членов семьи за то, что они не поддержали его в борьбе с нападками на его жену в таблоидах из-за ее афроамериканских корней.

— Никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно, — сказал он.

Из-за напряженной психологической обстановки Маркл оказалась в очень тяжелом состоянии.

— Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, — рассказала она. — Меня нельзя было оставлять в одиночестве.

Правда, когда она решила обратиться за помощью к психологу, ей дворец отказал, так как это могло негативно сказаться на репутации двора. Более того, у Меган после свадьбы отобрали водительское удостоверение, паспорт и банковские карты. Что ее ввело в депрессию.

Гарри подтвердил, что ситуация была очень сложной, и это же происходило с его матерью, принцессой Дианой. При этом поддержки у семьи он не находил — по его словам, в какой-то момент даже его отец перестал отвечать на звонки. Гарри честно сказал, что если бы не женился на Меган, то никогда бы не принял решение о разрыве с королевской семьей. Эта ситуация ему помогла осознать, что королевский двор — это «западня».

— Мой отец и мой брат, они находятся в западне. Они не могут вырваться, и я этому сочувствую, — заявил он.

Однако при всех нюансах решение о разрыве с семьей было заранее обсуждено с королевой. Королева Елизавета II так и не посмотрела интервью и делать этого не будет.

Но ей точно передали, что у нее скоро родится правнучка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хуго Уикерс, биограф королевской семьи:

— Я не могу отделаться от чувства, что, скорее всего, интервью ударит по Гарри и Меган. Если, например, они скажут что-то ужасное и не подкрепленное доказательствами, то это будет звучать как очередное нытье с их стороны. Большинство людей пережили очень долгую холодную зиму и локдаун, а Гарри и Меган сидят в саду в Калифорнии. По моему опыту, подобные интервью всегда плохо заканчиваются для тех, кто их дает.

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