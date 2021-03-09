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СМИ выяснили, что Елизавета II готовит ответ на скандальное интервью Меган Маркл
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

СМИ выяснили, что Елизавета II готовит ответ на скандальное интервью Меган Маркл

Иван Юминов

В мире

Королева Великобритании Елизавета II собирается дать ответ на скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором они рассказали о личной жизни.

После выхода интервью герцогов Сассекских королева провела день в экстренных беседах с внуком принцем Уильямом и сыном принцем Чарльзом. Весь Букингемский дворец, как утверждают источники, близкие к королевской семье, был потрясен заявлениями супруги принца Гарри.

Теперь королева пытается выработать скоординированный ответ на обвинения, прозвучавшие в двухчасовом интервью Гарри и Меган американской телеведущей Опре Уинфри, пишет Daily Mail.

В указанном интервью, в частности, Маркл сообщила о сложностях из-за цвета кожи их сына. По ее словам, это особенно волновало других членов королевской семьи — вплоть до того, что ему отказывались присвоить титул и обеспечить охраной.

Давление со стороны королевы, а также отсутствие необходимой поддержки привели к тому, что Маркл думала о самоубийстве во время беременности. Она боялась рассказать об этом своему мужу принцу Гарри, но эта мысль ее не покидала.

В итоге, когда она рассказала об этом членам королевской семьи и попросила о возможности получить стороннюю помощь, ей было отказано, потому что это не пошло бы на пользу семейству.

Читайте также: Принца Гарри и его супругу Меган Маркл осудили за откровенное интервью

Елизавета IIскандалМеган Маркл
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