Принца Гарри и его супругу Меган Маркл осудили за откровенное интервью

Фото: instagram.com/sussexroyal

Почти половина британцев негативно отнеслась к интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором они поделились подробностями своей жизни. Это следует из данных исследовательской компании YouGov.

Из числа опрошенных людей, 47 процентов посчитали, что интервью членов королевской семьи является неприемлимым.

Каждому пятому опрошенному (21 процент) интервью показалось допустимым, треть респондентов затруднились с ответом, сообщается на сайте YouGov.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

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