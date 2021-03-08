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Меган Маркл рассказала о впечатлениях от первой встречи с Елизаветой II
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл рассказала о впечатлениях от первой встречи с Елизаветой II

Никита Абрамов

Звезды

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала первое интервью после выхода из королевской семьи и переезда в США со своим супругом, принцем Гарри. Особенное внимание она заострила на первой встрече с королевой Елизаветой II.

Маркл рассказала, что принц Гарри перед встречей с королевой спросил супругу, умеет ли она делать реверанс. До этого момента герцогиня думала, что все формальности соблюдаются только на людях.

— Я искренне думала, что он не был нужен, что это часть внешнего антуража и совсем не то, что требуется, когда ты внутри семьи. Я даже сказала Гарри: «Ведь это же твоя бабушка». Он ответил: «Это королева», — поделилась Меган.

Первая встреча в итоге прошла хорошо. Однако герцогиня отметила, что представление людей об отношениях внутри королевской семьи далеко от реальности, пишет 5-tv.ru.

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ВеликобританияЕлизавета IIМегал Маркл
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