Принц Чарльз перестал разговаривать с сыном из-за его решения покинуть семью

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Принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим сыном, герцогом Сассекским Гарри, после того, как узнал о его решении отказаться от статуса старшего члена королевской семьи. Об этом герцог заявил в понедельник, 8 марта.

— Когда мы находились в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки и попросил изложить все это письменно, — рассказал герцог Гарри в эфире телекомпании CBS.

В начале января 2020 года герцог Гарри вместе со своей женой Меган Маркл объявили, что они хотят отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала супруги поселились в Канаде, а затем переехали в США.

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