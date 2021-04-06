«Хочется улыбаться»: беременная жена Валерия Меладзе поделилась милым фото в пижаме

Альбина Джанабаева поделилась домашним видео / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица Альбина Джанабаева, которая находится в ожидании третьего малыша, поделилась с подписчиками трогательным фото.

На снимке жена Валерия Меладзе предстала в домашнем образе. Одетая в нежно-розовую пижаму с принтом, Джанабаева нежно обнимает свой заметно округлившийся живот.

— Пижамная вечеринка, — подписала звезда фотографию.

Подписчики певицы с восторгом встретили новую публикацию. Они осыпали Джанабаеву комплементами, отметив, как ей идет беременность, и пожелали артистке здоровья.

«Такое милое фото»; «Вы очень красивая»; «Прекрасна»; «Беременность вам к лицу!»; «Как же вам идет это чудесное состояние! Смотришь на вас и хочется улыбаться» и радоваться!», — прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, певица Альбина Джанабаева некоторое время назад рассекретила свое интересное положение, опубликовав соответствующий снимок.

Позже муж артистки Валерий Меладзе также перестал скрывать, что готовится в очередной раз стать отцом.

Отметим, что Меладзе и Джанабаева уже воспитывают двоих совместных сыновей — Константина и Луку. Также у Меладзе есть три дочери от первого брака.

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