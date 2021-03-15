Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова станут родителями

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица Альбина Джанабаева и ее супруг, известный исполнитель Валерий Меладзе вновь станут родителями. Об этом бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 15 марта.

Джанабаева опубликовала снимок, на котором одной рукой придерживает округлый живот. Певица предстала перед поклонниками в элегантном черном платье, которое подчеркивает ее положение.

— В ожидании, — лаконично подписала супруга Меладзе снимок.

Поклонников пары обрадовала эта новость. Они отметили, что Джанабаева прекрасно выглядит.

«Какое счастье!»; «Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!»; «Ну все, тайна раскрыта, поздравляю!»; «Ой, какая вы умница... Счастья вам», — написали фанаты.

Напомним, Джанабаева и Меладзе поженились более пяти лет назад. У них уже есть два общих сына — Константин и Лука. Об их жизни звезды мало рассказывают своим поклонникам.

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