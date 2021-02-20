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«Красивая пара»: Дарья Повереннова поделилась снимками со свадьбы
Церемония вручения премии Золотой Орел / Фото: NECHAEVA

«Красивая пара»: Дарья Повереннова поделилась снимками со свадьбы

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Дарья Повереннова, которая в День всех влюбленных связала себя узами брака с бизнесменом Андреем Шароновым, опубликовала серию снимков с вечеринки по поводу торжества.

— Потанцуем? — подписала актриса фотографии, запечатлевшие танцы Поверенновой в компании взрослой дочери, а также новоявленного супруга.

Известно, что праздник в честь свадьбы актрисы и миллионера состоялся в одном из столичных заведений.

Поклонники поздравляю Повереннову с знаменательным событием.

«Вы так выросли в плане всего и мужчина сразу нашелся под стать, а не абы какой. Пример того как человек сам вершит свою жизнь»; «Красивая пара! Любви вам»; «Восторгаемся и любуемся вами»; «Как приятно на вас смотреть! Красивая пара!», — написали фолловеры.

Напомним, что у Поверенновой уже есть взрослая дочь Полина, которую она родила в браке с актером Александром Жигалкиным. На ее счету актрисы также романы с актерами Валерием Николаевым и Анатолием Руденко.

У Шаронова в прошлом был брак с телеведущей Ольгой Шароновой, которая скончалась от последствий инсульта в 2012 году. У предпринимателя остались двое детей.

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