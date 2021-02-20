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«Спонтанная находка»: Лиза Арзамасова оправдалась за выбор свадебного платья
Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: youtube.com

«Спонтанная находка»: Лиза Арзамасова оправдалась за выбор свадебного платья

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала в интервью журналистам, почему для своей свадьбы с Ильей Авербухом она предпочла традиционному белому платью невесты голубое.

Выбор свадебного наряда звезды «Папиных дочек» удивил многих ее поклонников.

— Это спонтанная находка. Оно мне очень понравилось, на 100% соответствовало моему настроению, — объяснила свой выбор актриса спустя несколько месяцев после свадьбы в интервью KP.RU.

Напомним, в декабре 2020 года актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте супругов в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухсвадьба
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