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Арзамасова показала фото с медового месяца с Авербухом в Сочи
Фото: youtube.com

Арзамасова показала фото с медового месяца с Авербухом в Сочи

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Лиза Арзамасова на своей странице в соцсети Instagram разместила снимки с медового месяца. После того как они с Ильей Авербухом отметили Новый год, молодожены решили отправиться в Сочи.

Супруги намерены не только отдохнуть в Краснодарском крае и провести медовый месяц, но и немного поработать. Так, фигурист планирует представить ледовое шоу «Чемпион», которое будет проходить 2–5 января. Пока муж готовится к премьере, артистка решила совершить прогулку по городу. Она сделала несколько фото рядом с памятником олимпийскому огню.

— Небо нового года, — написала Арзамасова под снимками.

Поклонники пары еще раз поздравили молодоженов со свадьбой и пожелали им счастья.

«Лиза! Поздравляю с Новым годом и с созданием новой семьи. Счастья вам, любви и здоровья»; «Отличного медового месяца!» — написали пользователи.

Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она поблагодарила фанатов за поздравления и добрые пожелания и отметила, что это помогло паре пережить осуждение в Сети со стороны общественности из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года.

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Лиза АрзамасоваИлья АвербухСочи
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