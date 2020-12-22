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Ургант высмеял поженившихся Арзамасову и Авербуха
Фото: instagram.com/urgantcom

Ургант высмеял поженившихся Арзамасову и Авербуха

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над артисткой Елизаветой Арзамасовой и фигуристом Ильей Авербухом, которые поженились в минувшие выходные. Ургант посмеялся над высоким голосом спортсмена и прочел стихотворение.

Говоря о новом штамме коронавируса в Великобритании, Ургант призвал не путать со штампом.

— Новый штамп — это то, что появилось в паспорте Ильи Авербуха. Выходит замуж тетя Лиза, кто мог такого ждать сюрприза? — пошутил Ургант.

Ургант напомнил о шестилетней девочке-блогере Насте Радзинской, которая получила за год 18,5 миллиона долларов.

— Настя же Радзинская, ее однофамильцы могут пойти в интернет! — заявил юморист, говоря высоким голосом историка и писателя Эдварда Радзинского.

После чего добавил, что «говоря таким голосом, хочет еще раз поздравить Авербуха со свадьбой», намекая на высокий голос фигуриста.

Видео опубликовано на YouTube.

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юморИлья Авербух«Вечерний Ургант»
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