Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к разводу / Фото: youtube.com

Фотомодель Ким Кардашьян запустила бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом после семи лет совместной жизни.

Известно, что между супругами заключен брачный контракт, поэтому расставание звезд пройдет без имущественных претензий и максимально мирно.

Светская львица и музыкант намерены установить совместную опеку над своими детьми, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

Напомним, что этот развод будет третьим для Кардашьян.

О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться, стало известно в январе. Пара состоит в официальном браке с 2014 года. Они воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

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