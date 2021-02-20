Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака
Фотомодель Ким Кардашьян запустила бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом после семи лет совместной жизни.
Известно, что между супругами заключен брачный контракт, поэтому расставание звезд пройдет без имущественных претензий и максимально мирно.
Светская львица и музыкант намерены установить совместную опеку над своими детьми, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.
Напомним, что этот развод будет третьим для Кардашьян.
О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться, стало известно в январе. Пара состоит в официальном браке с 2014 года. Они воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.
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