Ким Кардашьян решила, что их брак с Канье Уэстом невозможно спасти

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к разводу / Фото: youtube.com

Фотомодель Ким Кардашьян приблизилась к разводу с Канье Уэстом. Она заявила, что больше не будет участвовать в сеансах семейной психотерапии со своим мужем.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» пришла к выводу о том, что их брак невозможно спасти.

Поклонники находятся в ожидании официального заявления о начале бракоразводного процесса. Как сообщает 7дней.ru, Кардашьян уже начала готовиться к разводу.

Известно, что недавно она начала консультироваться по этому поводу с адвокатом Лорой Вассер.

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