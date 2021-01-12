Канье Уэст расскажет о причинах разрыва с Ким Кардашьян в новом альбоме

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Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст расскажет о подробностях своего развода с моделью Ким Кардашьян в своем новом альбоме. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что музыкант планирует переписать свой десятый альбом Donda. По словам источника, рэпер напишет песни о том, «через что ему пришлось пройти» в течение последних лет.

— Новый альбом Канье будет о расставании и об отношениях с Ким. Он занят этим уже несколько месяцев, — заверил собеседник The Sun.

Добавляется, что Кардашьян просила бывшего мужа не делать семейный скандал публичным. Однако, несмотря на отсутствие анонсов, Канье Уэст продолжает писать альбом в желании рассказать фанатам «свою часть истории», отметил собеседник газеты.

Напомним, о запланированном разводе Кардашьян и Уэста стало известно 6 января из нескольких новостных изданий.

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