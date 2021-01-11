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Рэпер Канье Уэст хочет переехать в Лондон и стать проповедником после развода
Фото: youtube.com

Рэпер Канье Уэст хочет переехать в Лондон и стать проповедником после развода

Ксения Монахова

Звезды

Знаменитый рэпер Канье Уэст предполагает, что переедет в Лондон ради проповеднической деятельности после развода с телезвездой Ким Кардашьян. Об этом сообщает портал The Mirror.

Отмечается, что исполнитель видит свое будущее в Лондоне.

— Он намерен проводить воскресные службы в Европе и считает, что столица Великобритании может стать для этого хорошей базой, — рассказал собеседник таблоида.

Напомним, 6 января стало известно, что звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» — предпринимательница Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, решили расстаться. Причиной развода звездной пары стало участие музыканта в президентской гонке в США.

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Звездные разводызвездные бракиКим Кардашьян
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