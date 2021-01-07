СМИ выяснили причину развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Фото: instagram.com/kimkardashian

Предпринимательница и модель Ким Кардашьян окончательно решилась на развод с рэпером Канье Уэстом. Причиной расставания звездной пары стало участие музыканта в президентской гонке в США. Об этом сообщила газета New York Post.

Инициатором развода выступила сама теледива. По заявлению источника, она «была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка», несмотря на то, что ранее прилагала усилия по спасению их с Уэстом отношений.

Кардашьян не выразила публичную поддержку мужу, решившему побороться за пост президента США в 2020 году.

При этом, несмотря на размолвку, супруги вместе встретили Рождество и обменялись дорогими подарками. Так, рэпер подарил супруге пять автомобилей марки Maybach, каждая из которых обошлась ему в 200 тысяч долларов.

В ответ Кардашьян подарила мужу полотна кисти американского художника Джеймса Таррелла, чья стоимость превысила миллион долларов, пишет таблоид TMZ.

Ранее сообщалось, что Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса.

Читайте также: Невестка Валерии оправдалась за отсутствие звездной свекрови на выписке из роддома