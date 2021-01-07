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Невестка Валерии оправдалась за отсутствие звездной свекрови на выписке из роддома
Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Невестка Валерии оправдалась за отсутствие звездной свекрови на выписке из роддома

Анастасия Колоскова

Звезды

Лиана Шульгина, супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина, опубликовала в Instagram-аккаунте подборку фотографий с торжества по случаю их с новорожденной дочкой выписки из роддома. Молодой мамочке пришлось отвечать на вопросы подписчиков, почему такое важное событие пропустила звездная бабушка малышки.

— Они не в Москве, уже скоро встретимся в домашней обстановке! Но мы на связи 24/7, — оправдалась в комментарии Шульгина.

Напомним, внучка Валерии родилась в семье Арсения и Лианы Шульгиных в первый день нового года. Малышке дали имя Селин.

Раннее мама Лианы показала в своем Instagram-аккаунте видео с выписки ее дочери из роддома.

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