«Имя поможет»: астролог рассказала, какое будущее ждет внучку Валерии

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Астролог Алена Никольская предсказала судьбу Селин Шульгиной, которая родилась 1 января 2021 года у сына певицы Валерии Арсения и его жены Лианы.

По мнению эксперта, со всеми сложностями девочке поможет справиться ее редкое имя.

— Слово «Селин» созвучно со словом «Селена». Селена в астрологии — это белая Луна. Та самая Луна, которая вкачает в нас самые высокие, яркие и позитивные эманации и энергетику. Я уверена, что это имя поможет девочке справиться с любыми сложностями на ее пути, — рассказала Никольская.

Несмотря на то, что малышка родилась под земным знаком Козерога, в ней много огненных характеристик. Они будут способствовать тому, что девочке «захочется заявлять о себе довольно громко».

Астролог отметила, что в дате рождения ребенка есть три единицы и две двойки. Это свидетельствует как о ее лидерских качествах, так и способности партнерских отношений.

Никольская отметила, что, согласно астральной карте Арсения, у него есть все шансы стать хорошим отцом, который будет играть важную роль в жизни наследницы. С матерью у Селин могут сложиться неоднозначные отношения.

— Со временем они будут дополнять друг друга. А с другой стороны, им очень важно будет выработать баланс и не бороться за лидерство, — цитирует астролога Пятый канал.

По ее мнению, малышке очень важно найти общий язык с бабушкой, которая является Овном по знаку зодиака. Это станет гарантом будущей звездной жизни Селин.

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