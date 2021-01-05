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«Лицо покромсала болезнь»: бывшая жена Аршавина пожаловалась на проблемы со здоровьем
По словам Алисы Казьминой, Андрей Аршавин долгое время не платил алименты / Фото: @ kazmina_alisia__mb/ Аккаунт Алисы Казьминой в Instagram

«Лицо покромсала болезнь»: бывшая жена Аршавина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Юлия Ямпольская

Звезды

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что прикрывает лицо руками не из-за пластических операций, как решили поклонники. Она призналась, что страдает заболеванием аутоимунной системы.

По ее словам, она уже сделала две операции.

— Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь, — заявила Казьмина.

Кроме того, Казьмина призналась, что скучает по Аршавину.

— Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь, — цитирует ее «Стархит».

После расставания с Юлией Барановской Аршавин начал встречаться с Алисой, которая тогда носила фамилию первого мужа Алексея Казьмина. Они поженились в 2016 году. У них есть общая дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году.

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