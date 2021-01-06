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«Красивая пара!»: Боярская опубликовала фото с мужем с горнолыжного курорта
Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе почти 10 лет / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Красивая пара!»: Боярская опубликовала фото с мужем с горнолыжного курорта

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото со снежного склона. Вместе с мужем, актером Максимом Матвеевым она проводит время за катанием на горных лыжах.

Для активного отдыха артистка выбрала утепленный черно-белый горнолыжный костюм с принтом геометрические узоры.

— Постновогоднее активное изгнание майонеза, — написала артистка под снимком.

Фанаты пришли в восторг от наряда кумира и похвалили супругов за силу воли. А также некоторые увидели в Матвееве его тестя и отметили, что он сильно похудел.

«Красивая пара!»; «Молодцы, а Максим превращается в Боярского»; «Максим изгнал уже основательно, пора нагонять! А вы — красотка! Счастья вашей замечательной семье!» — написали пользователи.

Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты около десяти лет. Они воспитывают двоих сыновей: восьмилетнего Андрея и двухлетнего Григория.

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горные лыжиЕлизавета БоярскаяМаксим Матвеев
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