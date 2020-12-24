«Попали в рай»: Елизавета Боярская рассказала, как провела время в самоизоляции

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Актриса Елизавета Боярская рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее отношения с семьей. По ее словам, во время самоизоляции они с мужем смогли уделить друг другу и своим детям намного больше времени.

— Время пандемии — один из самых лучших моментов в нашей совместной жизни с Максимом. Мне очень стыдно, я знаю, что многие люди и в финансовом плане сильно пострадали, кто-то и переболел серьезно. У всех все по-разному. Но мы были все вместе, нам не нужно было куда-то бежать или ехать. Дети каждый день видели маму и папу, я занималась домом, — поделилась актриса.

Боярская отметила, что из-за пандемии их семье пришлось отказаться от услуг домработницы и няни — это стало единственной сложностью. Из-за этого артистке перешли сразу все домашние хлопоты и после первой недели она «взвыла» от нагрузки.

По словам актрисы, воспитанием старшего сына Андрея занимался ее муж. Мальчик учился дистанционно, а отец помогал ему с решением задач.

— А потом мы уехали на дачу и просто попали в рай. Воздух, дети на улице все время. Максим там стал делать из дерева классные игрушки: машинки, лошадку-качалку, бабочку для Гриши, многое другое, — пояснила Боярская в интервью изданию «7 дней».

Актриса вместе с Сергеем Безруковым снималась в проекте «Оптимисты». Она призналась, что не очень любит съемки в кино, так как хочет уделять больше времени семье и работе в театре.

— Я наблюдаю, что происходит у Максима, и говорю: «Так, смотри, у тебя вот здесь проект большой и здесь, а между ними — перерыв. Возможно, как раз в это время я снимусь, мне нравится сценарий», — добавила Боярская.

Из-за частых съемок актриса начинает все реже видеться с детьми, что, по ее словам, непозволительно.

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