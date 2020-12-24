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«Любим друг друга»: Королева помирилась с Тарзаном на острове в Африке
Фото: instagram.com/koroleva__star

«Любим друг друга»: Королева помирилась с Тарзаном на острове в Африке

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Наташа Королева отправилась с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, на африканский остров, где пара воссоединилась. Известно, что артистка приняла участие в реалити-шоу на канале «Пятница».

По условиям шоу Королева прибыла на остров в Африке, где проживают первобытные аборигены. Несколько дней звезда жила среди местного племени и многому у него научилась.

По ее словам, участие в шоу позволило ей отвлечься от проблем и мыслей об измене мужа. Супруг звезды приехал на шоу спустя несколько дней, что стало для певицы большим сюрпризом. Пара смогла отдохнуть от городской суеты и обсудить свои отношения. Оказалось, Тарзан продал квартиру, в которой он изменил своей жене. Для певицы это стало еще одним приятным сюрпризом.

Также у Королевой и Тарзана состоялось свидание. Супруги прокатились на лошадях, а позже вместе поужинали.

— Я поняла, что мой муж — моя большая поддержка. Что мы так же любим друг друга, как и 20 лет тому назад, — цитирует Teleprogramma.pro слова певицы.

Отмечается, что Королева оценила попытки мужа заслужить прощение, но окончательное решение пока не приняла.

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Наташа КоролеваТарзанмуж и жена
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