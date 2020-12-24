Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Большой соперник»: Максим Галкин показал, как дочь обыграла его в домино
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Большой соперник»: Максим Галкин показал, как дочь обыграла его в домино

Анастасия Волоснова

Звезды

Юморист Максим Галкин поделился видео, в котором дочь Лиза обыгрывает его в домино и искренне радуется своей победе. Соответствующий ролик артист выложил в Instagram-аккаунте своего сына Гарри. На кадрах видно, как девочка полностью погрузилась в игру и весело шутила над папой, когда тот начинал проигрывать.

Девочка несколько раз со смехом говорила звездному отцу, что нужно следить за игрой, а не отвлекаться на съемку видео. Если не смотреть внимательно за фишками, то можно проиграть, предупреждала дочь Галкина.

Итогом игры в домино стала победа Лизы. Девочка подшучивала над отцом.

— Как хорошо выигрывать! Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький. А я большой! — восклицает девочка на видео.

Подписчиков умилила веселая и активная Лиза Галкина. Они похвалили девочку за внимательность и поздравили с победой.

«Целая вселенная острот, правильных и умных вещей в голове у девочки! Все в точку и со смыслом. Обожаю!»; «Какое солнышко эта Лиза, молодец!»; «Какой азарт у этой славной девочки!» — написали поклонники в комментариях к видео.

Напомним, у Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас детям уже семь лет. Отец регулярно делится историями из их жизни в своих социальных сетях.

Читайте также: Дочь танцующего миллионера родилась с волчьей пастью

Максим ГалкинЛиза ГалкинаСемья Пугачевой и Галкина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Все мнения
О проекте