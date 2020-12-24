«Большой соперник»: Максим Галкин показал, как дочь обыграла его в домино

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин поделился видео, в котором дочь Лиза обыгрывает его в домино и искренне радуется своей победе. Соответствующий ролик артист выложил в Instagram-аккаунте своего сына Гарри. На кадрах видно, как девочка полностью погрузилась в игру и весело шутила над папой, когда тот начинал проигрывать.

Девочка несколько раз со смехом говорила звездному отцу, что нужно следить за игрой, а не отвлекаться на съемку видео. Если не смотреть внимательно за фишками, то можно проиграть, предупреждала дочь Галкина.

Итогом игры в домино стала победа Лизы. Девочка подшучивала над отцом.

— Как хорошо выигрывать! Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький. А я большой! — восклицает девочка на видео.

Подписчиков умилила веселая и активная Лиза Галкина. Они похвалили девочку за внимательность и поздравили с победой.

«Целая вселенная острот, правильных и умных вещей в голове у девочки! Все в точку и со смыслом. Обожаю!»; «Какое солнышко эта Лиза, молодец!»; «Какой азарт у этой славной девочки!» — написали поклонники в комментариях к видео.

Напомним, у Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас детям уже семь лет. Отец регулярно делится историями из их жизни в своих социальных сетях.

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