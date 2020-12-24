Дочь танцующего миллионера родилась с волчьей пастью

Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал фотографии своей дочери, которая совсем недавно появилась на свет. Девочку родила возлюбленная миллионера Шэрон Фонсека.

Счастливые родители назвали девочку Блу Иерусалим, но сразу после рождения не стали показывать ее снимки. Оказалось, что дочь Вакки родилась с патологией лица, которая называется волчьей пастью.

Вакки выложил в Instagram-аккаунт обложку глянца, где предстало их семейство, и рассказал историю рождения Блу Иерусалим.

— С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700, — написал Вакки в своем посте.

Он отметил, что им повезло с командой врачей, которые в скором времени проведут операцию, чтобы помочь малышке жить нормальной жизнью.

Джанлука добавил, что не у всех родителей есть возможность оплачивать своим детям дорогостоящую медицинскую помощь. По этой причине его семья приняла решение поддерживать благотворительные фонды, которые помогают новорожденным малышам.

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