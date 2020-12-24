Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь танцующего миллионера родилась с волчьей пастью
Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Дочь танцующего миллионера родилась с волчьей пастью

Анастасия Волоснова

Звезды

Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал фотографии своей дочери, которая совсем недавно появилась на свет. Девочку родила возлюбленная миллионера Шэрон Фонсека.

Счастливые родители назвали девочку Блу Иерусалим, но сразу после рождения не стали показывать ее снимки. Оказалось, что дочь Вакки родилась с патологией лица, которая называется волчьей пастью.

Вакки выложил в Instagram-аккаунт обложку глянца, где предстало их семейство, и рассказал историю рождения Блу Иерусалим.

— С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалим. Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700, — написал Вакки в своем посте.

Он отметил, что им повезло с командой врачей, которые в скором времени проведут операцию, чтобы помочь малышке жить нормальной жизнью.

Джанлука добавил, что не у всех родителей есть возможность оплачивать своим детям дорогостоящую медицинскую помощь. По этой причине его семья приняла решение поддерживать благотворительные фонды, которые помогают новорожденным малышам.

Читайте также: «Много жены не бывает»: Самойлова сделала Джигану необычный подарок

миллионерыдетиблаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Все мнения
О проекте