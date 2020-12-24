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«Много жены не бывает»: Самойлова сделала Джигану необычный подарок
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Много жены не бывает»: Самойлова сделала Джигану необычный подарок

Виктория Родимкина

Звезды

Блогер и модель Оксана Самойлова сделала своему мужу, рэперу Джигану, необычный подарок. Реакцию супруга она сняла на видео и опубликовала в Instagram Stories.

Девушка преподнесла мужу большую коробку со своей фотографией, внутри же находились постельное белье, чехол для телефона, кружка, пазл и чехол для чемодана, имеющие в виде принта фотографию Самойловой.

— Лучшие подарки для мужа в 2020 году! Если вы еще не знаете, что подарить своим молодым людям, у меня есть пара идей, — подписала пост блогер.

На опубликованных в профиле фотографиях Джиган лежит в кровати, которая заправлена бельем со снимками жены, идет с чемоданом, на который надет подаренный чехол. А также собирает пазл и пьет из кружки с ее фото.

Подписчики прокомментировали подарки рэперу: «Чтоб не перепутал»; «Джига теперь под присмотром»; «Много жены не бывает»; «Почему мне его так жалко? За что ты ему мстишь?»; «Наказан».

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