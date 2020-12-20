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«Горжусь вами, мои девочки»: Самойлова рассказала об успехах дочерей на соревнованиях
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Горжусь вами, мои девочки»: Самойлова рассказала об успехах дочерей на соревнованиях

Ксения Монахова

Звезды

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о первых успехах своих дочерей на соревнованиях по гимнастике. Фотографию Майи и Леи с медалями она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Блогер сообщила, что обе девочки заняли по второму месту на соревнованиях. Оксана отметила, что Майя, в отличие от старшей сестры, оказалась более стойкой и уверенной.

— Подросла еще партия гимнасток, и они сегодня на своих первых в жизни соревнованиях заняли вторые места. Я никогда не видела, чтобы Лея так волновалась, она даже плакала с утра. Майя, по-моему, вообще не особо врубилась, что это было. Я вообще чуть не умерла от страха, это очень-очень волнительно! Горжусь вами, мои девочки! — написала Самойлова.

Поклонники звездной семьи похвалили Оксану за то, что она отдала девочек в художественную гимнастику.

«Красоточки! Поздравляю вас! Девочкам успехов»; «Это же самые красивые и талантливые девочки»; «Даже я за них переживала, молодцы, девчонки!» — отметили подписчики.

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