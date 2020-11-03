Канье Уэст проголосовал за себя на президентских выборах в США

Канье Уэст не первый раз говорит о своих намерениях занять пост главы страны / Фото: instagram.com/kanyew.est/?hl=en

Американский рэпер Канье Уэст, который намеревался выдвигаться в президенты США, проголосовал за себя на проходящих 3 ноября выборах. Об этом исполнитель сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов. За того, кому я на самом деле доверяю... За себя, — написал Уэст.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Ранее рэпер заявлял, что планирует принять участие в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата, поскольку от Республиканской партии уже выдвигается нынешний президент США Дональд Трамп. Кроме того, Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя сообщали, что Уэст страдает биполярным расстройством.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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