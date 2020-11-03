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Американцы назвали предвыборную кампанию Байдена более удачной, чем у Трампа
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Американцы назвали предвыборную кампанию Байдена более удачной, чем у Трампа

Евгения Звощик

В мире

Более 50 процентов американцев заявили, что довольны кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. В свою очередь кампанию действующего президента США Дональда Трампа положительно оценили 46 процентов граждан. Об этом свидетельствует опрос американского института Gallup во вторник, 3 ноября.

При этом уточняется, что в этом году рейтинг Трампа значительно выше, чем во время прошлой президентской кампании в 2016 году — тогда его позитивно оценили только 29 процентов опрошенных американских граждан.

По наблюдениям института Гэллапа, избиратели обычно больше довольны кампаниями кандидатов от Демократической партии. Ранее наиболее высокий рейтинг был у кампании экс-президента США Барака Обамы в 2008 году — 66 процентов, передает Интерфакс.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие кандидаты.

Читайте также: Байден одержал победу на первом открывшемся участке для голосования в США

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