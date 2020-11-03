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Байден одержал победу на первом открывшемся участке для голосования в США
Фото: instagram.com/JoeBiden

Байден одержал победу на первом открывшемся участке для голосования в США

Виктория Родимкина

В мире

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на первом открывшемся в Америке участке для голосования. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 3 ноября.

Ранее стало известно, что первый участок для голосования по президентским выборам в США открылся в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Уточнялось, что голосовать там будут всего пять жителей. Этот участок является первым для голосования на выборах с 1960 года.

Ввиду малого числа избирателей итоги голосования подводятся сразу и оглашаются в прямом эфире в соцсети Facebook. Так, в президентских выборах этого года все голоса были отданы за Джо Байдена.

В другом населенном пункте Нью Гэмпшира — Милсфилде, 16 человек проголосовали за действующего президента Дональда Трампа, пятеро — за Байдена.

Во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили ряд других кандидатов.

Читайте также: Республиканцы и демократы приготовились оспаривать итоги выборов в США через суд

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